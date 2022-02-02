РКН потребовал от СМИ удалить материалы по расследованиям Навального

В пресс-службе Роскомнадзора объяснили письма в СМИ с требованием удалить статьи о расследованиях Алексея Навального. В ведомстве сообщили РБК, что уведомления были разосланы по закону об экстремистской деятельности.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности. В адрес ряда ресурсов Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления информации, распространяемой с нарушением законодательства», — сообщили в РКН.

1 февраля телеканал «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), Znak.com, «Медуза» (признана СМИ-иноагентом), «Эхо Москвы» и другие получили уведомления с требованием удалить материалы о расследованиях команды оппозиционера Алексея Навального с 2017 по 2020 год.

В Роскомнадзоре отметили, что за неудаление противоправной информации предусмотрена среди прочего административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц в размере от 3 до 8 млн руб. (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

В сентябре 2021 года СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в связи с деятельностью ФБК. Уже в январе Навальный с соратниками были включены в реестр террористов и экстремистов.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал требование Генпрокуратуры удалить антикоррупционные расследования политика Алексея Навального с сайта «Эха Москвы»:

«Безусловно, требование Генеральной прокуратуры, переданное нам через Роскомнадзор, об удалении 34-х расследований Алексея Навального по поводу коррупции и незаконного обогащения, с моей точки зрения, является политической цензурой, которая запрещена в Российской Федерации»

«Совершенно непонятно, почему расследования по поводу незаконного обогащения государственных чиновников и людей, которые не госчиновники: такие, как Владимир Соловьев — известный пропагандист, или Леонид Слуцкий — председатель комитета Госдумы по международным делам, являются угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Сейчас юристы „Эха Москвы“ посмотрят, что мы можем сделать с этим требованием. Мы его, безусловно, выполним, но сможем ли мы его оспорить — это вопрос к нашим юристам, коим я задачу уже поставил».