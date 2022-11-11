РКН потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу «БелРос»

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить YouTube-аккаунт телеканала «БелРос» — союзного проекта России и Белоруссии.

В ведомстве потребовали пояснить причины введения ограничений в отношении СМИ. С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил уже более 80 подобных блокировок российских YouTube-каналов.

По словам представителей ведомства, политика Google нарушает принципы свободы слова применительно к российским СМИ, а законы РФ игнорирует.

Ранее в октябре Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа холдингу» неустойку при отказе разблокировать канал ТНТ на YouTube. Ее размер превысит 1 млрд руб., если канал не будет разблокирован в течение девяти месяцев. YouTube без объяснений причин заблокировал официальные YouTube-каналы ТНТ и НТВ в марте этого года. У российских властей нет планов блокировать в стране YouTube, сообщал в конце сентября глава Минцифры Максут Шадаев.