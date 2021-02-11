РКН предлагает дополнить закон о регулировании соцсетей административной ответственностью

Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей. Об этом заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела^

В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании социальных сетей. <...> Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет и административной ответственности за его неисполнение тоже нет, может быть, [стоит] рассмотреть возможность проанализировать административную ответственность за неисполнение положений этого закона.