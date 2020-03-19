РКН предупредил о жестких мерах в отношении СМИ, публикующих фейки о коронавирусе

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Роскомнадзор
Мар 19, 2020

Роскомнадзор предупредил о жестких мерах (вплоть до полного и немедленного ограничения доступа и лишения лицензий) в отношении интернет-ресурсов и СМИ, которые будут распространять недостоверные сведения о коронавирусе, тем самым провоцируя общественное беспокойство. 

Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.

Источник: РКН
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