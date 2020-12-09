РКН призвал СМИ и соцсети верифицировать информацию о вакцинации

РКН обратил внимание СМИ и соцсетей на необходимость верификации сведений, касающихся вакцинации от коронавируса, а также указал на недопустимость распространения фейков:

В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19.

Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона «О СМИ»), а также о недопустимости распространения фейков (ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).