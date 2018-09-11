Роскомнадзор усовершенствовал работу Единого реестра запрещенной информации

Роскомнадзор усовершенствовал механизм приема обращений от граждан и юридических лиц по вопросам функционирования Единого реестра запрещенной информации.

Теперь обращения направляются посредством специальной интерактивной формы, размещенной на портале ведомства в разделе Единый реестр.

Новый сервис предусматривает тематическую вариативность при формировании обращения. Заявителю доступна справочная информация, а также ссылки на иные разделы портала ведомства по тематике обращения.

Для направления обращения заявителю необходимо заполнить всего несколько граф, в том числе указать тип противоправной информации, адрес сайта, на котором она размещена и т.д.

В Роскомнадзоре сообщают, что нововведение позволит существенно оптимизировать работу ведомства с обращениями граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с функционированием Единого реестра запрещенной информации (например, разблокировки сайтов в связи с удалением запрещенного контента):