РКН составит протоколы в отношении Google за неудаление запрещенной информации на Youtube

Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении компании Google за неудаление видеохостингом Youtube запрещенной информации. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале ведомства.

«Роскомнадзор планирует в ближайшее время составить в отношении американской компании Google LLC два административных протокола по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление видеохостингом Youtube материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России», — указано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, платформа способствует распространению контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине, а также информацию экстремистского характера с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.

Согласно российскому законодательству, за неудаление таких материалов в установленный срок владельцу сайта грозит административная ответственность, напомнили в РКН. «Размер штрафа может составлять до 8 млн рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения размер штрафа может быть увеличен до 20% годовой выручки компании», — уточнили в ведомстве.