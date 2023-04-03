РКН упростит процесс отчетности по интернет-рекламе

Роскомнадзор упростит процесс передачи данных об интернет-рекламе в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В частности, с мая исчезнет необходимость в предоставлении ежемесячных нулевых актов.

Поправки к закону «О рекламе», которые предусматривают сбор данных о всей рекламе в российском сегменте интернета в единую систему, вступили в силу с 1 сентября прошлого года. Участники рынка интернет-рекламы через операторов рекламных данных начали направлять в ЕРИР сведения, в том числе ежемесячно передавались данные об исполнении договоров на распространение рекламы (акты сдачи-приемки услуг), включающие стоимость оказанных услуг. Так называемые нулевые акты передавались даже в том случае, если показатели самой рекламы не менялись.

Такое положение дел не устраивало некоторых игроков рынка, отметили в Роскомнадзоре. Некоторые игроки российского рынка рекламы выразили желание подавать финансовую и статистическую отчетность в разный срок. Сроки направления статистической информации об интернет-рекламе останутся прежними — один раз в месяц.