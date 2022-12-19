РКН внес «Дзен.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Роскомнадзор внес платформу «Дзен.Новости» в реестр новостных агрегаторов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

В настоящее время в реестр новостных агрегаторов также включены информационные ресурсы «Рамблер/новости», «СМИ2» и «Новости@mail.ru». Ранее в нем значились и «Яндекс.Новости».

Согласно закону, вступившему в силу с 1 января 2017 года, новостные сервисы с посещаемостью свыше миллиона человек обязаны проверять достоверность информации при распространении материалов изданий без регистрации СМИ. Владельцы агрегаторов также должны в течение шести месяцев хранить данные о распространяемой информации и об источниках ее получения.