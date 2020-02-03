РКН возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc,.

Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской федерации, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ. Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

Соответствующий протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание Протокола не явился. В соответствии с законодательством копия Протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.