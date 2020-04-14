РКН вызвал главреда «Медиазоны» для составления протокола

«Медиазона» сообщает, что ее главного редактора Сергея Смирнова снова хотят видеть в управлении Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. Туда его вызвали для составления протокола, явиться нужно лично, уже 16 апреля. Ждать окончания карантина в столице в РКН не намерены.

Ведомство прислало в редакцию письмо, в котором сообщает, что редакция нарушила часть 2 статьи 13.15 КоАП — в тексте, где упомянута «Артподготовка» не было указано, что это «экстремистская организация, запрещенная в России».

Сергей Смирнов обещал по вызову явиться и вести из РКН прямую трансляцию в Instagram.

За вменяемое «Медиазоне» правонарушение грозит штраф для граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, во всех случаях с конфискацией предмета административного правонарушения.