РКН заблокировал 89 тысяч страниц с запрещенной информацией за третий квартал

В третьем квартале 2022 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал или удалил более 89 тыс. интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в Единый реестр РКН за 3 квартал было внесено более 29,2 тыс ссылок на деструктивные материалы. «В настоящее время запрещенная информация удалена, либо доступ к ней ограничен», — уточняется в сообщении.

Ранее замруководителя РКН Вадим Субботин заявил, что регулятор заблокировал, а также удалил информацию с пропагандой ЛГБТ в отношении несовершеннолетних более чем с 5,5 тыс. страниц в интернете.