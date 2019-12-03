РКН заблокировал домен фотобанка Shutterstock из-за изображения с российским флагом

Роскомнадзор заблокировал один из доменов американского фотобанка Shutterstock. Эту информацию «МБХ медиа» обнаружило в реестре РКН.

Речь идет о домене image.shutterstock.com. В качестве причины блокировки РКН указал решение Генпрокуратуры от 13 ноября. Домен заблокирован, поскольку нарушает статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По мнению пользователей фотобанка, блокировка связана с изображением российского флага, которое один из пользователей разместил на своей личной странице в Shutterstock. Предположительно, речь идет о фотографии российского флага, размещенного в экскрементах.

На портале Change.org даже появилась петиция с требованием забанить пользователя, который разместил это фото. В ней приводится ссылка на аккаунт пользователя из Латвии с ником aijaphoto. В его портфолио несколько подобных фотографий.

Согласно статье 15.1, в реестр Роскомнадзора попадают порнографические изображения несовершеннолетних, а также информация о способах самоубийства, способах использования наркотиков, а также информация, нарушающая законы об азартных играх и лотереях.

Shutterstock — одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования. Библиотека банка насчитывает около 260 млн стоковых фотографий, векторных изображений и иллюстраций.