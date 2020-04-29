РКН заблокировал сайт медицинского журнала Vademecum за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, так как посчитало фейком статью о страховых выплатах на лечение больных коронавирусом COVID-19, сообщила шеф-редактор медицинского онлайн-журнала Дарья Шубина в Facebook.

Речь идет о новости, посвященной вновь установленному порядку оплаты медорганизациям расходов по оказанию медицинской помощи пациентам с острой пневмонией и коронавирусной инфекцией в Москве, которая, по словам Шубиной, основывалась на сообщении Московского городского Фонда ОМС. В статье утверждалось, что медицинские услуги по кодам, связанным с коронавирусом, будут оплачены только, если пациента в больницу доставили бригады скорой или неотложной помощи. Поступившие в стационар самоходом получить компенсацию не смогут. Издание ссылалось на источники в больницах, работающих с коронавирусной инфекцией, и на копию письма. Разъяснения Фонда ОМС появились в обновленном тексте.

Кроме того, с момента требования Роскомнадзора удалить материал не прошло и суток. Так как издание использует протокол безопасности https, при блокировке одной страницы недоступным становится весь сайт. Редакция готовит материалы для обжалования.

Редакция Vademecum расценивает закрытие доступа к публикации нашего издания «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой» как проявление жесткой цензуры со стороны органов власти.

Редакция Vademecum готовит материалы для обжалования требований Генпрокуратуры РФ и уведомления Роскомнадзора.