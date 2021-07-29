РНК открыл личные кабинеты главным редакторам СМИ

Главные редакторы и учредители СМИ смогут завести личный кабинет на сайте ведомства. Через него можно будет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание или направить в РКН уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений, а также через ЛК будет легче связываться с ведомством и уменьшит оборот бумажных документов.

Чтобы завести ЛК, сначала нужно зарегистрироваться через портал госуслуг в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«В личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства», — рассказали в ведомстве.