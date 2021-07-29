РНК открыл личные кабинеты главным редакторам СМИ

Июл 29, 2021

Главные редакторы и учредители СМИ смогут завести личный кабинет на сайте ведомства. Через него можно будет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание или направить в РКН уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений, а также через ЛК будет легче связываться с ведомством и уменьшит оборот бумажных документов. 

Чтобы завести ЛК, сначала нужно зарегистрироваться через портал госуслуг в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«В личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства», — рассказали в ведомстве.

Источник: Интерфакс
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