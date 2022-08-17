РНК выделил 57,7 млн на разработку системы «Окулус», которая должна распознавать запрещенный контент

Система «Окулус» будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, в том числе пропаганды гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия. Система должна появиться уже к декабрю. Эксперты сомневаются, что выделенной суммы хватит на разработку, а исполнитель сможет уложиться в срок — только для обучающих дата-сетов для нейросети нужно гораздо больше времени.

Разработкой займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си», компания получит на реализацию проекта 57,7 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 15 августа. Сделать систему нужно к 12 декабря. По технической документации, «Окулус» должен в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной российскими законами информации. При этом система должна находить противоправный контент не только в в виде текста, но и в «сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

Мощность системы будет составлять 200 тысяч изображений в сутки — в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или картинки.