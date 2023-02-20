РНК заблокировал сайт The Bell*

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к сайту онлайн-издания The Bell*. Информация о блокировке онлайн-издания указана в сервисе Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Причина, по которой заблокирован сайт, не уточняется. The Bell* подтвердил блокировку.

Министерство юстиции РФ объявило The Bell* иностранным агентом в декабре прошлого года. А ранее, в апреле, в реестр попали также редактор и издатель издания.

* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Источник: Forbes