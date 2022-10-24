РНК заблокировал сайт медиапроекта для подростков «Новости-26»

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к медиапроекту «Новости-26», рассчитанному на подростковую и молодежную аудиторию, что и было выполнено днем 22 октября. Об этом редакция, руководимая писательницей и художницей Линор Горалик, сообщила в Telegram-канале.

В письме от Роскомнадзора содержалось требование удалить информацию, «распространяемую с нарушением закона», однако не уточнялось, о чем именно идет речь и на каких основаниях принято решение о блокировке.

Редакция заверила, что принципиально в ее работе после блокировки ничего поменяться не должно.

«Наш сайт был всего лишь "визиткой" — то есть, таким местом, которое нужно, чтобы поисковики выдавали правильный результат по запросу "Новости-26". Но вся наша работа, как вы отлично знаете, ведется здесь, в Telegram, и в других соцсетях», — гласит сообщение.