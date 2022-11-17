РНК заблокировал сайт «Новой газеты»

Сайты «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство» попали в перечень ресурсов Роскомнадзора, доступ к которым ограничивается. Это следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете РКН.

Универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам РНК отображает адрес «Новой газеты» как сайт с «ограниченным доступом».

В своем телеграм-канале «Новая газета» написала, блокировка случилась без «без предупреждения и какого-либо обоснования». Редакция собирается обжаловать решение Роскомнадзора в суде.

Напомним, что в сентябре Верховный суд лишил сайт газеты лицензии электронного СМИ, а до этого Басманный суд принял аналогичное решение относительно самой газеты. Об отзыве лицензий просил Роскомнадзор.

В марте издание временно прекратило свою работу после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.