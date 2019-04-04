Роберто Панчвидзе, MDK: «Классических СМИ уже не осталось»

Роберто Панчвидзе — один из основателей скандально известного паблика MDK, агентства MDK Creative и еще десятка сообществ в социальных сетях, которые не раз подвергались критике, доходившей и до судебных исков. Роберто рассказал ЖУРНАЛИСТУ, каково это — понимать, что управляешь сознанием масс, и почему людям нравится черный юмор.

— Ты в повседневной жизни тоже шутишь про мамочек?

— Произошло своего рода перегорание. Я стараюсь избегать даже в социальных сетях страниц с юмором, потому что с самого утра я в него погружаюсь и к вечеру хочу уже отгородиться. С другой стороны, я понимаю, что мне надо постоянно быть в курсе, поэтому смотрю западные борды (анонимные форумы. — ЖУРНАЛИСТ), выступления комиков. Определенная деформация, конечно, сложилась. Иногда меня просто останавливают и просят перестать так шутить.

— Сколько тебе было, когда вы создали самый первый паблик?

— Лет 18. Я был тогда студентом первого или второго курса.

— Как у вас родилась идея агрессивно шутить на остросоциальные темы?

— Мы познакомились с моим партнером Дмитрием Алдышевым в Twitter. Раньше это была платформа для нескольких человек (то есть непопулярная в России. — ЖУРНАЛИСТ), и мы постоянно там делились мнениями, а потом подумали: а почему бы не перенести формат Twitter в ВК и не создать там паблик? Людям понравилось. Они стали приходить, чтобы подискутировать.

Со временем мы поняли, что два-три поста в день — это несерьезно, надо расширять виды контента. Тогда еще были демотиваторы, потом появились мемы, стали постить видео. Я мониторил разные зарубежные сайты вроде 4chan, 9gag, Reddit и другие, где раскидывался сомнительный контент, за который в Штатах вообще могли привлечь по статье. Мы решили, что каждые полчаса будем публиковать картинку и смотреть, как она идет.

— Вы сами поначалу все это делали?

— Да, конечно. На тот момент во «ВКонтакте» были разные паблики с юмором, но они были бездушными. У пользователей не было желания приходить туда и включаться в беседу. Мы же сами сидели постоянно в комментариях, писали гадости людям, заставляли их общаться. Потом даже свою армию троллей собрали, которым говорили, что и где писать. Когда набрался первый миллион [подписчиков], контролировать поток уже стало сложнее, [уже и обычные] тролли сами приходили в комментарии.