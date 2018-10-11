Когда же уже роботы заменят журналистов в городских газетах (скоро)

Онлайн-СМИ Hoodline в Сан-Франциско — городское издание. Например, если где-то открылась новая пекарня известного бренда или мэрия отменила автобусный маршрут — это как раз новости для Hoodline. И горожане знают, где смотреть сообщения подобного масштаба.

Недавно Hoodline запустил новый проект. Робот собирает различные сведения местной тематики из баз данных, прежде всего из баз органов власти, а также коммерческих компаний, таких как Yelp. Yelp — это сетевой рекомендательный сервис с привязкой к карте, где пользователи оставляют свои оценки и отзывы по поводу всех и всяких присутственных мест, включая кафе, магазины, те же органы власти и прочие сервисные заведения. Анализируя данные Yelp, как и данные мэрии, можно найти интересные местным жителям новости или сведения.

На эту работу Hoodline нанял робота, созданного специально для СМИ компанией Automated Insights. Робот умеет подключаться к базам, быстро перебирать огромные массивы данных, находить в них неординарные события либо, наоборот, типовые тенденции и составлять на их основе связные тексты.