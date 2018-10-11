Когда же уже роботы заменят журналистов в городских газетах (скоро)

Местный сайт нанял робота, чтобы писать о местных событиях
Онлайн-СМИ Hoodline в Сан-Франциско — городское издание. Например, если где-то открылась новая пекарня известного бренда или мэрия отменила автобусный маршрут — это как раз новости для Hoodline. И горожане знают, где смотреть сообщения подобного масштаба.
Недавно Hoodline запустил новый проект. Робот собирает различные сведения местной тематики из баз данных, прежде всего из баз органов власти, а также коммерческих компаний, таких как Yelp. Yelp — это сетевой рекомендательный сервис с привязкой к карте, где пользователи оставляют свои оценки и отзывы по поводу всех и всяких присутственных мест, включая кафе, магазины, те же органы власти и прочие сервисные заведения. Анализируя данные Yelp, как и данные мэрии, можно найти интересные местным жителям новости или сведения.
На эту работу Hoodline нанял робота, созданного специально для СМИ компанией Automated Insights. Робот умеет подключаться к базам, быстро перебирать огромные массивы данных, находить в них неординарные события либо, наоборот, типовые тенденции и составлять на их основе связные тексты.
Такие роботы уже активно используются в СМИ, прежде всего для составления обзоров о финансах, спорте, погоде, криминальных сводок — везде, где есть набор сопоставляемых данных. Пока представители старой школы спорят, способны ли роботы заменить журналиста, робот-журналист только одной компании Automated Insights (есть и другие) написал и опубликовал в американских СМИ в 2016 году полтора миллиарда заметок. Это больше, чем все американские биожурналисты вместе взятые (а может, и больше чем все люди-журналисты на планете).
Баз данных становится все больше. Все больше информации складируется в сети. Написать алгоритмы, питающиеся от определенных баз или отслеживающие информацию определенного рода в сети, сейчас уже несложно. Научить этот алгоритм укладывать добытые сведения в речевые шаблоны тоже вполне возможно. В России роботы, пишущие заметки, уже были созданы в Интерфаксе и Sports.ru.
Робожурналистика имеет интересную особенность. В начале ее победного шествия первопроходцы получают дополнительное внимание аудитории. Всем будет интересно почитать первого городского робожурналиста, например. А вот в конце победного шествия робожурналистики, наоборот, повышенное внимание будет к оставшимся в строю биожурналистам.