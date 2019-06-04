Когда роботы заменят журналистов

Такого рода эксперимент был задуман, чтобы подтвердить или опровергнуть главное опасение человечества и в частности журналистов — сможет ли машина заменить человека. А еще проверить, что же является основой хорошего сторителлинга.

Не впервой

Если «искусственно интеллектуальный» Esquire стал первым среди печатных медиа, то в онлайн-журналистике элементы искусственного интеллекта применяются по всему миру уже не первый год и вполне успешно.

Так, в мае 2016 года журналистка издания Financial Times Сара О’Коннор решила посоревноваться с машиной (в тексте девушка называет ее ‘entity’, что переводится как «существо») по имени Эмма. Им надо было написать статью о рынке труда в Великобритании на основе официальных данных.

«Я была уверена, что Эмма будет быстрее меня, но я надеялась, что окажусь лучше», — написала позже Сара.

Как и в случае с ботом-редактором из «Эсквайра», Эмма справилась значительно быстрее своего человеческого соперника — 12 минут против 35. При этом статья оказалась в целом значительно лучше, чем того ожидала О`Коннор: в ней были и достоверные факты, и релевантный контекст. Вот только не было главного — новостной ценности и живости языка. Хотя Эмма правильно указала, что уровень безработицы не изменился, она упустила из виду, что число соискателей впервые за год увеличилось.

Еще один хороший пример использования ИИ среди гигантов новостных медиа — программа анализа больших данных, которую используют в Associated Press.

Раньше у агентства была проблема: каждый квартал публичные компании в США выкладывают данные о корпоративных доходах. И каждый квартал репортеры AP просматривали эти отчеты, извлекая нужные финансовые показатели для составления статей на основании этих цифр. Очевидно, это занимало очень много сил и времени. В лучшем случае, удавалось выпускать порядка 300 статей в квартал, а тысячи отчетов оставались неизученными. Сами репортеры называли весь процесс сущим проклятьем.

Теперь с помощью ИИ агентство выпускает порядка 4,400 историй по отчетам публичных компаний за один квартал. При этом материалы сохранили свое качество и достоверность. За исключением объяснительной записки в начале статьи о том, что она написана роботом, отличий от «человеческого» текста вы вряд ли найдете.

Как еще используют ИИ в медиа

В крупных западных СМИ использование искусственного интеллекта — почти норма. Например:

• Forbes использует программу с именем Берти, которая помогает репортерам с шаблонами для статей и первичными набросками для новостных историй.

• The Washington Post работает с Хелиографом — ботом, который произвел в первый год своей работы около 850 статей и заработал для издания награду «За лучшее использование ботов» в 2016 году. Хелиограф может спрогнозировать тренды в финансах и области больших данных и оповестить о них редакторов.

• Bloomberg был одним из первых, кто взял на работу искусственный интеллект. Программа с именем Киберг помогает с финансовыми отчетами и сводками, анализируя тысячи статей и делая на их основе бизнес-новости.

• А еще умные программы уже начали загружать в физическую оболочку (которая, надо признать, пугающе похожа на живого человека), чтобы она вела новости. В ноябре 2018 года на китайском телеканале CNC, входящем в холдинг Xinhua News Agency, показали робота, созданного на основе новейших технологий в области ИИ. Он может читать новости как профессиональный ведущий и работать 24 часа в сутки, сокращая издержки на производство и повышая эффективность.