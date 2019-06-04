Когда роботы заменят журналистов

К счастью, искусственный интеллект все еще скорее дополняет человеческий труд, чем замещает его
Реально ли написать статью за пару минут? Вполне, если ты бот. Это доказал AI Squire — искусственный интеллект, созданный для журнала «Эсквайр» компанией QXL. В апрельском номере Esquire в Сингапуре часть текстов, включая вступительное слово редактора, была написана именно им. По большому счету это первый случай в печатной прессе, когда человек и машина работали не только вместе, но и сообща: робот предлагал авторам темы, а редакторы правили тексты бота наравне с человеческими.
AI Squire написал в номер материалы об истории ИИ, зачем люди носят одежду и другие. На сайте издания у бота есть своя страница в разделе «Авторы». Там его зовут просто Squire и носит он должность редактора.
«Скорость и производительность AI Squire просто поразительна — он пишет статьи в считанные минуты! И это учитывая, что ему всего 3 месяца. Представьте, что будет, если мы продолжим его обучать на сотнях историй в течение года?», — рассказал главный редактор сингапурского Esquire Норман Тан в интервью отраслевому изданию Marketing Magazine.
Обложку номера технологии тоже не обошли стороной. На одной стороне журнала изображен датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов». Ее особенность — в дополненной реальности, которая запускается без необходимости ставить отдельное приложение. Достаточно отсканировать QR-код, и заложенная в него ссылка автоматически загрузит страницу, которая попросит доступ к камере смартфона. Ну а дальше вы сможете насладиться голограммой звезды «Игры престолов». На обратной стороне обложки — Blawko, фантазия дизайнеров журнала на тему того, как мог бы выглядеть искусственный интеллект, написавший для него статьи.
Такого рода эксперимент был задуман, чтобы подтвердить или опровергнуть главное опасение человечества и в частности журналистов — сможет ли машина заменить человека. А еще проверить, что же является основой хорошего сторителлинга.
Не впервой
Если «искусственно интеллектуальный» Esquire стал первым среди печатных медиа, то в онлайн-журналистике элементы искусственного интеллекта применяются по всему миру уже не первый год и вполне успешно.
Так, в мае 2016 года журналистка издания Financial Times Сара О’Коннор решила посоревноваться с машиной (в тексте девушка называет ее ‘entity’, что переводится как «существо») по имени Эмма. Им надо было написать статью о рынке труда в Великобритании на основе официальных данных.
«Я была уверена, что Эмма будет быстрее меня, но я надеялась, что окажусь лучше», — написала позже Сара.
Как и в случае с ботом-редактором из «Эсквайра», Эмма справилась значительно быстрее своего человеческого соперника — 12 минут против 35. При этом статья оказалась в целом значительно лучше, чем того ожидала О`Коннор: в ней были и достоверные факты, и релевантный контекст. Вот только не было главного — новостной ценности и живости языка. Хотя Эмма правильно указала, что уровень безработицы не изменился, она упустила из виду, что число соискателей впервые за год увеличилось.
Еще один хороший пример использования ИИ среди гигантов новостных медиа — программа анализа больших данных, которую используют в Associated Press.
Раньше у агентства была проблема: каждый квартал публичные компании в США выкладывают данные о корпоративных доходах. И каждый квартал репортеры AP просматривали эти отчеты, извлекая нужные финансовые показатели для составления статей на основании этих цифр. Очевидно, это занимало очень много сил и времени. В лучшем случае, удавалось выпускать порядка 300 статей в квартал, а тысячи отчетов оставались неизученными. Сами репортеры называли весь процесс сущим проклятьем.
Теперь с помощью ИИ агентство выпускает порядка 4,400 историй по отчетам публичных компаний за один квартал. При этом материалы сохранили свое качество и достоверность. За исключением объяснительной записки в начале статьи о том, что она написана роботом, отличий от «человеческого» текста вы вряд ли найдете.
Как еще используют ИИ в медиа
В крупных западных СМИ использование искусственного интеллекта — почти норма. Например:
• Forbes использует программу с именем Берти, которая помогает репортерам с шаблонами для статей и первичными набросками для новостных историй.
• The Washington Post работает с Хелиографом — ботом, который произвел в первый год своей работы около 850 статей и заработал для издания награду «За лучшее использование ботов» в 2016 году. Хелиограф может спрогнозировать тренды в финансах и области больших данных и оповестить о них редакторов.
• Bloomberg был одним из первых, кто взял на работу искусственный интеллект. Программа с именем Киберг помогает с финансовыми отчетами и сводками, анализируя тысячи статей и делая на их основе бизнес-новости.
• А еще умные программы уже начали загружать в физическую оболочку (которая, надо признать, пугающе похожа на живого человека), чтобы она вела новости. В ноябре 2018 года на китайском телеканале CNC, входящем в холдинг Xinhua News Agency, показали робота, созданного на основе новейших технологий в области ИИ. Он может читать новости как профессиональный ведущий и работать 24 часа в сутки, сокращая издержки на производство и повышая эффективность.
Так что, мы потеряем ли мы работу?
Скорее нет, чем да. По крайней мере, не в обозримом будущем
Сейчас элементы искусственного интеллекта действительно применяются повсеместно. ИИ помогает нам заканчивать предложения в письмах, распознавать лицо для разблокировки смартфона, менять и дополнять изображения и многое другое. В Google его даже научили распознавать рак легких на ранней стадии.
Помимо того, что ИИ дополняет уже существующие технологии, он также выполняет и часть человеческой работы. Но уровень безработицы в мире остается более-менее стабильным с 1991 года даже с учетом увеличения работоспособного населения (по оценкам, сейчас это 1,6 млрд человек на глобальной бирже труда). Такие исследования проводили ученые из Массачусетского технологического института, Лондонской школы экономики и Университета Нью-Йорка.
Причина, по которой ИИ пока не может полностью заменить человеческий труд, проста: он не способен выстраивать сложные логические цепочки, рассуждать и чувствовать. Машины отлично справляются со структурированными, последовательными задачами. Например, с отчетами, статистикой, сбором и обработкой больших массивов данных.
«Я не думаю, что сейчас нас можно заменить», — сказал главред Норман Тан после эксперимента с апрельским номером Esquire. Без участия человека скрипты пока не справляются со сложными задачами, и такое положение дел сохранится надолго.
Искусственный интеллект в новостных медиа используют для автоматизации и разгрузки журналистов: машины делают за них всю рутинную работу вроде шаблонных новостей индустрии, простых историй, отчетов. А сами журналисты могут уделить время качественной журналистике и творчеству.