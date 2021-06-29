Ролик Собчак заблокировали из-за пропаганды наркотиков

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак пожаловалась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» на то, что YouTube удалил ее интервью с музыкантом Андреем Макаревичем из-за упоминания наркотиков. По ее данным, Роскомнадзор посчитал ролик пропагандой запрещенных веществ.

Собчак показала письмо, в котором говорится, что интервью от 2019 года с Макаревичем заблокировали в России. «Ну вот, "эффект Дудя" и до меня докатился! (...) В заголовке — ЛСД, в самом выпуске — разговор», — написала ведущая.

Она добавила со ссылкой на своих знакомых, что в последнее время Роскомнадзор начал «активно мочить и блочить видосы». «Очень интересно ваше мнение: вот, реально — это пропаганда? Не журналистика? Не разговор с человеком о его опыте или ошибках? Пропаганда?» — обратилась блогерша к подписчикам, опубликовав отрывок интервью.

В другом связанном с Собчак Telegram-канале «Осторожно, новости» говорится, что YouTube принял решение о блокировке старого интервью не самостоятельно, а только после того, как получил соответствующее требование от Роскомнадзора.