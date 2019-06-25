Тележурналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».

Он заявил, что пока не планирует вносить никаких изменений в сетку вещания и менять кадровый состав радиостанции:

Нет, ничего менять не буду, потому что радиостанция хорошая. Коллектив отличный. Все работают хорошо.

Он добавил, что ему еще только предстоит завтра встретиться и обсудить все с коллективом, чтобы войти в курс дел радиостанции.

Журналист также сообщил, что собирается вести собственную программу на радиостанции, однако подробности решил пока держать в секрете.

Ранее он говорил, что, несмотря на свою новую должность, он продолжает баллотироваться в Мосгордуму и вести программу «Право голоса» на телеканале ТВЦ.

С 2014 года должность главного редактора радио «Говорит Москва» занимал Сергей Доренко. Он скончался 9 мая, во время езды на мотоцикле. Согласно заключению судмедэкспертизы, журналист умер от разрыва аорты.

Роман Бабаян — российский тележурналист и репортер, лауреат премии «Тэфи», с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции «Финам FM». Ведет передачу «Право голоса» на канале ТВ Центр.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости