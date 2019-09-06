Роман Кутузов стал шеф-редактором партнерских проектов «Ведомостей»

Роман Кутузов назначен на должность шеф-редактора партнерских проектов издания «Ведомости». Это новая позиция в издательском доме «Ведомости».

Роман закончил биологический факультет МГУ им. Ломоносова. В сфере деловой журналистики работает с 1997 года. Занимал должности журналиста и редактора в газете «Ведомости» (1999−2004 гг.), работал в в журнале Forbes (2004−2013 гг.), а также в журнале об индустрии здравоохранения Vademecum (в период с 2013 по 2018 год).

Анфиса Воронина, издатель «Ведомости» и редакционный директор коммерческих проектов:

Контентные партнерские проекты — активно растущее направление бизнеса для «Ведомостей». Осенью мы запустим два новых формата партнерских проектов, которые дополнят уже существующий «Ведомости & «(произносится «Ведомости Амперсанд»). Поэтому мы расширяем коммерческую редакцию, и я очень рада, что Роман, с его многолетним опытом в деловых медиа, присоединился к нашей команде.

Ранее кадровые перестановки прошли и в другом деловом издании — Объединенной редакции медиахолдинга РБК.