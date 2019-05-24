Расследования о коррупции больше не интересны

Какие проблемы есть у современной расследовательской журналистики, как минимизировать риск при работе с источниками и какими эмоциями заинтересовать аудиторию — об этом на встрече с редакцией студенческого медиа «Развилка» рассказал Серафим Романов, шеф-редактор сайта «Новой газеты» в Санкт-Петербурге.

Помимо отдела расследований, который существовал со дня основания издания, в редакции появился дата-отдел. Сотрудников для него набрали с помощью хакатона, который провели в прошлом году для всех желающих. У этого отдела теперь есть даже собственный telegram-канал. И они тоже занимаются расследованиями.

Например, дата-отдел подготовил расследование о том, что в России чиновники склонны к клановости: если одного из них повышают, он подтягивает за собой коллег. Еще одно — «Короли госзаказа». Специально для него журналисты разработали софт, который позволяет находить коррупционные связи в госзаказе. Он прослеживает взаимодействие заказчиков и исполнителей господрядов. Журналистам удалось выяснить, что, как правило, это не незнакомые друг другу люди, а родственники или давние партнеры по бизнесу.

Некоторые тексты выходят с плашкой «при поддержке соучастников». Это означает, что материалы спонсируются читателями. Редакция присылает аудитории форму, в которой можно отметить, какое расследование стоит выпустить за их деньги.