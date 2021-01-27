Роман Супер: «Мне мои герои снятся годами, я с ними как сумасшедший про себя разговариваю»

Прошедший 2020 год запомнится яркими работами российских документалистов. Среди них — «Горбачев. Рай» Виталия Манского, «Настоящий Гагарин» и «Юрий Гагарин: полет, слава, гибель, бессмертие» Алексея Пивоварова, «Это Эдик» Романа Супера. Еще в 2019 году Роман Супер в эфире «Эха Москвы» сказал: «Я давно себя с телевидением не связываю и не представляю себя в нем в его нынешней ипостаси». В интервью ЖУРНАЛИСТУ он пояснил, с чем связан его уход из профессии.

— Роман, когда-то вы спросили Ясена Николаевича Засурского: «Вы преподавали идеалы. У меня — как вашего студента — складывалось впечатление, что вы придумывали некий идеальный мир, в котором должен работать некий идеальный журналист, который не врет, не ворует, не устраивает никаких провокаций. Вы рассказывали про 17‑й век, про Джона Мильтона — отца концепции свободной печати. Но потом ваши студенты выходили с лекций и в 9 случаях из 10 оказывались в других условиях, в которых нет никакого Джона Мильтона, зато есть главный редактор, который вынуждает передергивать факты. Иногда казалось, что вы рассказывали про какую‑то другую профессию и про другой мир, который не пересекается с реальным. Вы понимаете это сейчас?» И тогда легендарный декан журфака вам ответил: «Я рассказывал о принципах. Об их становлении. Конечно! Я всегда был сторонником определенных принципов журналистики. И они у меня были отражены. Но я прекрасно представлял и сложности. Я хотел рассказать о том, как должно быть. А о плохом студенты и без меня узнают всегда очень просто и очень быстро». Отсюда мой первый вопрос уже вам: нужно ли студентам говорить про Джона Мильтона или честно рассказывать о реальном положении дел в профессии?

— Нужно честно говорить и о Джоне Мильтоне, и об Ольге Скабеевой. Нужно говорить об идеальной картине, за которую отвечает Мильтон, и об искривленной реальности, ответственность за которую несут Скабеева и целая армия людей, надругавшихся над профессией, о которой рассказывал нам Засурский. Чем объемнее у студента картина мира, тем лучше, тем меньше иллюзий он строит, начиная работать. Другое дело, что в сегодняшней России рассказ об этой скабеевской армии может занять все учебное время.

— Насколько я знаю, вы ушли из журналистики. Что послужило тому причиной? Поняли, что оказались в профессии, которая имеет мало общего с принципами?

— Я ушел из телевизионной журналистики по двум причинам. Первая — отсутствие площадки для этого занятия. Я сейчас говорю о традиционных площадках, о телевидении. Просто не осталось буквально ничего, ни одного телеканала, ни одной телепрограммы, в которой можно было бы работать, а не учитывать цензурные требования начальства. То есть это вынужденный уход, все речки и озера пересохли, купаться стало негде. Но прошло некоторое время, и в России стали набирать популярность блоги, видеосервисы, интернет-островки, где честный разговор со зрителем продолжился. Но к этому моменту меня заинтересовали другие формы, большие, художественные, более изобразительные, чем информационные.