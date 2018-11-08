«Ромир» рассказал, сколько журналистов доверяют российским СМИ

Изложенным в российских средствах массовой информации фактам доверяют 70 % журналистов внутри страны и 64 % их коллег из стран СНГ, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

Западным источникам доверяют 45 % журналистов из России и 60 % их коллег из стран СНГ. При этом вообще не используют информацию иностранных СМИ 10 % и 5 % респондентов соответственно.

Кроме того, журналисты из соседних стран почти всегда используют материалы российских СМИ для сообщений о России, следует из результатов исследования.

При подготовке материалов о России журналисты из СНГ в большинстве случаев опираются на российские издания – 91 % и на локальные СМИ – 86 %. Западные источники для публикаций о нашей стране используют 64 %.

О Западе статьи и сюжеты журналисты из ближнего зарубежья пишут, опираясь в первую очередь на западные же СМИ – 86 %, однако немало респондентов (82 %) черпают информацию и из российских изданий. Местные источники при подготовке материалов о странах Запада в СНГ читают 77 %.

В свою очередь российские журналисты получают информацию о странах СНГ как из внутрироссийской, так и из локальной прессы страны, о которой делают материал – по 85 %. Сведения из западных СМИ используют 70 % авторов.

Любопытно, что при подготовке статей и сюжетов о событиях на Западе 80 % российских журналистов читают российские издания, а западные оказались в этом рейтинге на втором месте – их просматривают 75 % опрошенных. Еще четверть отметила, что читают материалы, размещенные в изданиях стран СНГ.

Источник: РИА Новости

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