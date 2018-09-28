«Ромир»: молодежь предпочитает ежемесячные журналы

«Ромир» провел исследование и выяснил, что 54,3 % россиян читают еженедельные газеты и журналы. Выходящие раз в месяц издания предпочитают 49,7 % опрошенных. При этом ежедневными и еженедельными изданиями наиболее активно интересуются люди старше 50 лет — 60,5 % и 62,3 % соответственно.

В холдинге выяснили, что наименее активной аудиторией оказалась молодежь младше 20 лет. Среди этой возрастной группы наиболее популярными являются ежемесячные издания, которые читают 39,6 % респондентов, а наименее востребованными являются ежедневные — их доля составляет лишь 26,7 %. Аналитики отмечают, что в категории ежемесячных СМИ в лидеры вышла возрастная группа от 20 до 29 лет, доля которых составляет 55,4 %.

Наиболее активной аудиторией периодических изданий являются женщины. Согласно исследованию, только 45,2 % мужчин читают ежемесячные издания, в то время как доля женщин составляет 53,4 %. Слабый пол также проявляет больший интерес к еженедельным газетам и журналам — 56,5 % против 51,5 % соответственно. Только в категории ежедневной прессы доли примерно равны — доля мужчин составляет 52,7 %, а на женщин приходится 53,3 %.

Самыми лояльными потребителями печатных средств массовой информации оказались представители группы с высоким доходом — среди них ежедневные издания читают 58,4 % респондентов, 57,1 % предпочитают ежедневные, ежемесячными изданиями интересуются 53,3 % опрошенных.

Среди людей со средними доходами еженедельные издания читают 51 % респондентов, доля потребителей ежемесячных изданий составляет 46 %, ежедневных — 49 %.

Порядка 46,8 % респондентов с низким доходом интересуются еженедельными изданиями, к ежедневным проявляет интерес 46 % опрошенных, а ежедневными также интересуется 49 % этой группы.

В холдинге выяснили, что наименее активной аудиторией оказалась молодежь младше 20 лет. Среди этой возрастной группы наиболее популярными являются ежемесячные издания, которые читают 39,6 % респондентов, а наименее востребованными являются ежедневные — их доля составляет лишь 26,7 %. Аналитики отмечают, что в категории ежемесячных СМИ в лидеры вышла возрастная группа от 20 до 29 лет, доля которых составляет 55,4 %.

Иллюстрация: shutterstock.com; графики: «Ромир»