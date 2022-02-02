«Росбалт»* признали «иноагентом» из-за денег, полученных за аренду помещения для конференции

Информагентство «Росбалт»* было объявлено «иноагентом» из-за 90 тысяч рублей, полученных от информационно-аналитического центра «Сова»** за аренду зала для пресс-конференции. Сам центр получил эти деньги от Евросоюза. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда.

Также, по мнению суда, «Росбалт»* цитировал СМИ-иноагентов: «Голос Америки»*, «Кавказ.Реалии»*, «Настоящее Время»* и «Север.Реалии»*.

Центр «Сова»** исследует проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политический радикализм, права человека.

В реестр иностранных агентов «Росбалт»* (учредитель «РС-Балт»*) внесли в середине октября 2021 года. В списке также оказалось ООО «Москоу диджитал медиа»* — учредитель издания Republic*.

В середине декабря судья Замоскворецкого районного суда не удовлетворила иск «РС-Балт»* (учредителя «Росбалта»*).

*Внесены в реестр СМИ-иноагентов

**Внесен в реестр НКО-иноагентов