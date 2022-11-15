Росфинмониторинг внес Андрея Заякина в перечень террористов

Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина в перечень экстремистов и террористов. Включение в данный реестр предполагает блокировку банковских счетов.

Согласно правилам формирования перечня террористов и экстремистов, Росфинмониторинг может включить в список тех граждан и организации, в отношении кого есть сведения о причастности к экстремистской или террористической деятельности. Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД.

Напомним, что в августе 2022 года против Андрея Заякина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса (финансирование экстремистской деятельности), максимальное наказание по которой — восемь лет лишения свободы. Причиной стал перевод Заякиным 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)*.

По версии СК, вина Заякина подтверждается осмотром интернет-ресурсов, результатами оперативно-разыскных мероприятий и другими материалами.

*ФБК был признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом, организация запрещена в России, а затем ликвидирована