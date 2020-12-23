Роскомнадзор: большая часть фейков распространяется на YouTube

В этом году из-за распространения фейковой информации Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 570 ресурсам, при этом большая часть таких новостей распространялась на видеохостинге YouTube, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«С начала 2020 года поступили требования Генпрокуратуры России в отношении фейковой информации, распространяемой более чем на 1670 сайтах. К более чем 570 из них доступ был ограничен, около 1100 интернет-ресурсов удалили подобную информацию по требованию Роскомнадзора» , — сообщила пресс-служба. Ведомство уточнило, что из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась на YouTube, 60% фейков связаны с темой COVID-19.

По данным Роскомнадзора, обычно российские площадки удаляют противоправную информацию за несколько минут или часов, а реакция иностранных площадок менее оперативна, иногда ложная информация не удаляется совсем.

Ранее Роскомнадзор попросил ведущие интернет-компании России создать отечественные видеохостинги из-за цензуры со стороны YouTube. Сегодня, 22 декабря, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ, и поправки к законопроекту о регулировании соцсетей.