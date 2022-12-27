Роскомнадзор будет блокировать сайты за «ЛГБТ-пропаганду»

Правительство России внесло «ЛГБТ-пропаганду» в перечень запрещенного интернет-контента. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что запрещено размещать информацию, пропагандирующую «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола». За нарушение Роскомнадзор может заблокировать сайт и вносить домен ресурса в реестр запрещенной информации.

Напомним, закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста вступил в силу в начале декабря. Закон ввел административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди детей и взрослых». За нарушение гражданами могут выписать штраф от 100 до 200 тысяч рублей, должностными лицами — от 200 до 400 тысяч, а юрлицам — от 1 до 2 миллионов рублей. Отягчающим фактором станет «пропаганда» в интернете и СМИ. В этом случае штраф составит до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов для юридических.