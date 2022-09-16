Роскомнадзор будет запрещать юрлицам передавать персональные данные в другие страны

Роскомнадзор будет запрещать российским компаниям передавать персональные данные граждан за рубеж, если те соберутся направлять их организациям, деятельность которых в России запрещена. Это касается в первую очередь взаимодействия с Meta*. Сложности могут возникнуть у рекламных агентств и магазинов.

Согласно положениям закона «О персональных данных», которые вступят в силу с 1 марта 2023 года, операторы данных должны перед трансграничной передачей сообщать Роскомнадзору о намерении сделать это.

Пользователи соцсетей также выступают субъектами персональных данных. Таким образом, когда человек «передает Meta* собственные персональные данные, поправки и подзаконные акты не создают рисков ответственности», поясняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Взаимодействие с Meta* несет риски в первую очередь для профессиональных пользователей ее соцсетей — блогеров, рекламных агентств и владельцев магазинов,— а также для пользователей, выражающих свою политическую позицию.

* Компания Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ