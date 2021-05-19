Роскомнадзор частично снял ограничения с Twitter

мая 19, 2021

Роскомнадзор принял решение не блокировать больше Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление трафика приложения на мобильных устройствах.

«На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещёнными на территории РФ материалами» – пишет ведомство.

Twitter удалил более 91% запрещенной информации, но полное снятие всех ограничений будет только в случае удаления всех нежелательных твитов.

Источник: Лениздат
 
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