Роскомнадзор дал советы СМИ по маскировке мата

Сотрудники уральского отделения Роскомнадзора провели мастер-класс для журналистов. Служащие ведомства рассказали, как правильно маскировать мат, чтобы не попасть под санкции РКН.

Согласно объяснениям Роскомнадзора, если уж без мата никак не обойтись, его следует маскировать так, чтобы в контексте фразы нецензурщина однозначно не определялась. Для иллюстрации на семинаре был показан слайд с «правильной» и «неправильной» маскировкой обесцененной лексики.

Фото слайда вызвало оживление среди пользователей соцсетей.

В главке ведомства между тем подчеркнули, что их коллеги из управления по УрФО в своей презентации «наглядно и доступно постарались объяснить представителям СМИ правила маскировки нецензурной брани». Сообщение Роскомнадзора процитировал «Интерфакс».