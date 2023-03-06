Роскомнадзор даст операторам связи 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» после получения уведомления. Об этом в пятницу сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

«Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления даётся 224 дня», — пояснил Хуторцев.

За это время оператору связи необходимо перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение.

Хуторцев отметил, что система будет работать таким образом, что оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.

Система «Антифрод» должна заработать до марта 2024 года. Роскомнадзор указывает, что к ней должны подключиться все российские операторы связи.