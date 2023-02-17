Роскомнадзор допустил блокировку Twitch в России

Роскомнадзор готов обсуждать вопрос полной или частичной блокировки стримингового сервиса Twitch на территории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгения Зайцева.

Он также подчеркнул, что решение о блокировке «должно быть взвешенным» и учитывать возможные риски.

«Мы готовы это обсуждать. Потому что к таким действиям, мы полагаем, надо подходить взвешенно, оценивать в том числе и возможные риски, которые существует и для наших блогеров, которые пользуются этим ресурсом. Это надо оценивать и принимать взвешенное решение по итогам», — сказал Зайцев в рамках круглого стола в Общественной палате.

Он напомнил, что за неудаление противоправного контента Twitch был оштрафован на общую сумму порядка 21 млн руб.

Ранее зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что Twitch «давно заслужил блокировки или замедления трафика».

По словам депутата, Twitch оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать. Парламентарий отметил, что на замену площадке есть российские и китайские платформы, которые соблюдают законодательство.