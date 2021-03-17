Роскомнадзор допустил замедление и блокировку не только «Твиттера», других соцсетей

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин не исключил замедления работы других соцсетей, в том числе Facebook, Instagram и YouTube, если они не будут выполнять требования ведомства об удалении запрещенного в России контента.

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — сказал он. По его словам, сейчас параллельно идут административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации по ряду эпизодов, связанных с Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

«Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов», — сказал Вадим Субботин.

Господин Субботин не исключил, что если Twitter не пойдет на исполнение требования российских законов, то доступ к нему полностью ограничат. По его словам, у ведомства есть «технические возможности» для этого.

Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России 10 марта, поскольку соцсеть не удаляет публикации с запрещенной информацией.