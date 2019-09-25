Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия»:

Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков.

В этом перечне будут указываться адреса страниц, которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.

Жаров напомнил, что на Медиафоруме Общероссийского народного фронта он предложил создать реестр распространителей недостоверной информации. Это предложение было поддержано председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

С начала действия закона в Роскомнадзор поступило 10 требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, распространение которой несет угрозу общественной безопасности. Дополнительно РКН выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в социальных сетях и на видеохостингах. Как говорится в докладе, в настоящий момент вся она удалена.

В качестве примеров приводятся фейк-ньюс о событиях в Чемодановке Пензенской области. Как говорится в докладе, конфликт местных жителей с цыганской общиной активно подогревался в социальных сетях ложными сообщениями (о якобы имевших место поджогах автомобилей и жилых домов, смертях пострадавших, изнасилованиях детей, столкновениях с полицией, приказе полиции стрелять на поражение и так далее). Вся эта ложная информация удалялась во взаимодействии с администрациями социальных сетей в течение 1-3 часов с момента выявления.

Также требование об удалении недостоверной информации касалось взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске — в информполе вбрасывались слухи о террористическом акте, радиационном заражении местности, выбросе отравляющих веществ, бегстве городской элиты и так далее.

Жаров считает, что массовое распространение средствами массовой коммуникации недостоверной информации — общемировая проблема. «Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. Принятое в прошлом году законодательство в этой сфере позволяет оперативно противодействовать «раскручиванию» фальшивых медиасюжетов в тех ситуациях, когда это несет реальную угрозу общественной безопасности», — отмечает он.