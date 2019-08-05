Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT

Роскомнадзор готовит поправки в законы для «зеркального» ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.

Цель поправок — приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт

На прошлой неделе британский регулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания». Ведомство пришло к выводу, что RT «не удалось сохранить должную беспристрастность» в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф без решения суда.

После этого МИД заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.