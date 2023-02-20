Роскомнадзор готовится запустить систему обезвреживания инфобомб в интернете

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) проводит внутренние испытания системы обнаружения информационных бомб «Вепрь». Разработка системы ведется с 2022 года, ее запуск запланирован на вторую половину 2023-го. Предполагается, что она займется «выявлением угроз в информационной сфере и прогнозированием рисков их возникновения».

Систему «Вепрь» разрабатывает петербургская компания «Необит», следует из тендерной документации.

Стоимость разработки изначально оценивалась в 60 млн руб., но в итоге была снижена вдвое и составила 30 млн руб. Разработку должны закончить до конца июля.

В техническом задании указано, что система будет обнаруживать сообщения, которые потенциально могут привести к «реализации угроз для личности, общества и государства». Также «Вепрь» должен выявлять «общественно значимую информацию», которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Напомним, ранее РНК запустил систему «Окулус», которая будет анализировать изображения и видео на предмет соблюдения законодательства.