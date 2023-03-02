Роскомнадзор и Госдума обсуждают введение штрафов за оказание банковских услуг в Telegram

Роскомнадзор (РКН) совместно с депутатами Госдумы обсуждают меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги.

Кроме того, информацию изданию подтвердил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Однако он не уточнил, какое наказание может быть принято в отношении организаций.

По словам Горелкина, с момента вступления в силу закона, запрещающего использовать иностранные мессенджеры при оказании финансовых и государственных услуг, контролирующие органы получили право направлять его нарушителям предупреждения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования госкомпаниями и структурами, оказывающими госуслуги, иностранных мессенджеров для передачи личных данных россиян, информации о платежах, переводах и банковских счетах в конце декабря 2022 года. 1 марта закон вступил в силу.

Перечень сервисов будет вести РКН. По состоянию на 1 марта в список включены Telegram, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.