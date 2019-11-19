Роскомнадзор и медиакомпании разработали законопроект о едином счётчике интернет-аудитории

Роскомнадзор и Медиакоммуникационный союз (объединяет крупные медиахолдинги и операторов связи) подготовили законопроект о создании единой системы учёта интернет-аудитории и ее обязательном использовании сайтами. Об этом пишут «Ведомости» и «Коммерсантъ», у которых оказалась копия документа.

Законопроект написан очень общими словами, отмечают сотрудники медиакомпаний и интернет-холдингов, опрошенные «Ведомостями». Непонятно, какие сайты будут обязаны устанавливать счётчик и какими именно данными они должны делиться. «Коммерсантъ» пишет, что инициатива коснётся в том числе онлайн-кинотеатров и новостных агрегаторов.

Интернет-компаниям, которые откажутся установить счётчик аудитории, законопроект предлагает запретить размещать рекламу.

Два эксперта и один чиновник объяснили «Ведомостям», что законопроект специально написан «широкими мазками» — это даёт больше возможностей при подготовке подзаконных актов и для их исправления вслед за быстро меняющимися технологиями.

Собирать данные будет одна или несколько уполномоченных организаций, которые выберет Роскомнадзор. Другие измерители интернет-аудитории должны будут раз в год проходить аудит уполномоченной организации. Ведомство также разработает методику измерений. Проект предполагает, что уполномоченная организация будет считать не только интернет-пользователей, но и телезрителей.

Опрошенные медиаменеджеры называют единственным претендентом на роль уполномоченной организации Mediascope (с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом), которая уже занимается замерами телеаудитории. Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев сказал, если государство объявит тендер, то компания будет в нём участвовать.

Сейчас оценкой аудитории в интернете занимаются Mediascope, «Яндекс», Rambler Group, LiveInternet, Google и другие. Единой и прозрачной системы учёта пользователей не хватает как рекламодателям и производителям контента, так и государству, которое хочет понимать, какой контент смотрят граждане и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, рассказали опрошенные менеджеры медиакомпаний.