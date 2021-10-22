Роскомнадзор исключил «Дождь»* и «Сноб медиа» из списка СМИ с иностранным финансированием

Роскомнадзор исключил признанный иноагентом телеканал «Дождь»* из списка СМИ, получающих денежные средства от иностранных источников. Также оттуда пропало «Сноб Медиа», которое издает журнал Snob. Это следует из отчета Роскомнадзора за третий квартал 2021 года, обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить».

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что Роскомнадзор принял это решение, так как за прошедший период у телеканала не было иностранного финансирования. При этом она отметила, что «Дождь» по-прежнему числится в базе Минюста как иностранный агент.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко объяснил исключение из списка заморозкой договора на финансирование с Европейским союзом. «Это формальная процедура: раньше мы уведомляли РКН об иностранном финансировании (договор с Евросоюзом) — так же, как это делает, например, RT, и потому были в этом реестре. В третьем квартале не уведомляли, потому что договор заморожен», — уточнил он.

Дзядко добавил, что вопрос исключения из списка иноагентов решает Минюст, однако в российском законе отсутствует процедура выхода из реестра. «Процедура выхода из иноагентства не предусмотрена в принципе — в этом одна из многочисленных особенностей этого закона. Мы продолжаем готовить иск в суд на включение "Дождя" в реестр иноагентов, и в скором времени подадим его», — подчеркнул он.

Список при этом пополнили ООО «Версия» и издательский дом «Камертон».

В отчете по-прежнему значатся телеканал RT, государственное информагентство ТАСС, а также спортивные издания «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ», «НТВ-плюс», «Наш Футбол».

Ранее Министерство цифрового развития РФ подготовило законопроект, расширяющий список государственных СМИ, которым не нужно отчитываться Роскомнадзору о получении денежных средств из иностранных источников: от международных организаций или НКО-иноагентов. Речь идет об изданиях, которые учреждены федеральными органами власти или получают субсидии из бюджета. Сейчас о получении денег от других стран могут не отчитываться только представительства зарубежных СМИ, работающие с разрешения МИД, и издания, созданные в рамках международных договоров.

*Внесен в реестр СМИ-иноагентов