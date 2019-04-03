Роскомнадзор начал профилактику со СМИ по закону о запрете оскорбления госсимволов

Территориальные органы Роскомнадзора начали проводить профилактическую работу с редакциями СМИ, чтобы выработать механизм исполнения закона об оскорблении властей. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«В рамках исполнения новых полномочий территориальные органы Роскомнадзора проводят со средствами массовой информации профилактическую работу. Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности. В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства», — пояснили в пресс-службе.

Ранее издание TJ сообщило, что ряд ярославских СМИ получили письма от местного управления Роскомнадзора с требованием Генпрокуратуры удалить материалы, содержащие информацию, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в РФ. В удаленных заметках говорится о граффити с оскорблением в адрес президента, которое появилось на здании УМВД в Ярославле в ночь на 31 марта.

Источник: АГН «Москва»