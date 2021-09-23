Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей. В него уже внесены восемь ресурсов — Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список могут попастьи другие интернет-ресурсы, у которых более 500 тысяч пользователей в сутки. Составление реестра соцсетей позволит «добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента».

В ведомстве напомнили, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, который обязывает площадки самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную российским законодательством информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону (обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счетчики), данные о нахождении сайта в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей.

С его помощью граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых его владельцем, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью.

Ранее сообщалось, что соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении контента, который запрещен в России. Не позднее 1 февраля каждого года они должны будут публиковать отчеты о проделанной ими работе