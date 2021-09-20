Роскомнадзор начнет фильтровать фото и видео с помощью ИИ

Роскомнадзор готовит к запуску новую систему поиска противоправного контента «Окулус». Она будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ), отслеживая изображения и видео в интернете, сообщает «Коммерсант».

Ведомство объявило тендер стоимостью 15 млн руб. на разработку техзадания для системы. «Окулус» запустят уже в 2022 году, он будет выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. До сих пор поиск подобных нарушений в изображениях и видео происходил вручную.

В настоящее время текстовый контент уступает место фото- и видеоматериалам, которые сильнее влияют на сознание человека. Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов прогнозировал, что к концу года объем информации, которую смогут проанализировать сотрудники на предмет нарушений, увеличится благодаря ИИ в 14 раз. Однако, по мнению экспертов, если все видеоматериалы и изображения будут подвергаться предварительной фильтрации, то скорость доступа в интернет существенно замедлится, поскольку пользователя придется ждать, пока ИИ проанализирует контент./