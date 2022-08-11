Роскомнадзор направил в РБК уведомление с требованием удалить материал 2015 года

Роскомнадзор направил в РБК уведомление с требованием удалить публикацию 2015 года, основанную на анализе диссертации на тот момент спикера Госдумы, а сейчас директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который провело сообщество «Диссернет». Статья внесена в реестр запрещенной информации.

Внесение в реестр объясняется наличием в материале «текстовых и видео материалов, которые порочат честь и достоинство Хабриевой Т.Я., подрывают ее репутацию и связаны с обвинением в совершении преступлений».

После получения уведомления РБК удалил статью от 2015 года. В материале приводили данные сообщества «Диссернет», которое проанализировало кандидатскую диссертацию Нарышкина. Так же там упоминалась докторская диссертация политика, которую он защитил в 2010 году, будучи руководителем администрации президента. Работа называлась: «Иностранные инвестиции и развитие экономики России». Научным консультантом выступила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, вице-президент РАН и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Талия Хабриева.