Роскомнадзор насчитал 150 крупных утечек персональных данных за 2022 год

Порядка 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в прошлом году. По итогам внеплановых проверок в суд уже направлены более шести десятков административных дел.

В РКН сообщили, что по результатам проверок составлено и направлено в суд 66 протоколов об административных правонарушениях. Судами по части из них уже назначены штрафы на сумму около 1 млн руб., а также вынесены девять предупреждений.

В прошлом году в Роскомнадзор обратились почти 1,7 тыс. заявителей. Большая часть обращений (52%) касалась обработки личной информации без ведома и согласия человека. Многие пострадали от мошеннических действий с личными сведениями, а 10% заявивших защищали свои честь, достоинство и деловую репутацию.

В этом году Роскомнадзор начал еще более 25 проверок по признакам утечек персональных данных, произошедших в IV квартале 2022 года.